13 ноября 2022, 01:06
Воздушную тревогу включили в 12 областях Украины
Власти 12 областей Украины объявили воздушную тревогу
Жители 12 украинских регионов услышали воздушную тревогу. Сирены включили и в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса «Карта воздушных тревог».
Кроме Киевской области, воздушную тревогу объявили в Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях. Также сирены заработали на улицах Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей страны. Предупредили о возможных обстрелах и жителей подконтрольной украинским властям части Запорожской области.
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Ранее на карте была информация о воздушной тревоге в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Население регионов попросили пройти в ближайшие укрытия.
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Власти украинских регионов регулярно объявляют воздушную тревогу. Сирены стали звучать чаще с начала ноября, когда российские войска стали проводить массированные удары по энергетической инфраструктуре страны и военным объектам. Как заявил секретарь Совета обороны и национальной безопасности Алексей Данилов, Украина не станет замораживать конфликт с Россией.
Украина
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