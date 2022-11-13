Спецоперация 13 ноября 2022, 01:06 Воздушную тревогу включили в 12 областях Украины Власти 12 областей Украины объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Жители 12 украинских регионов услышали воздушную тревогу. Сирены включили и в Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса «Карта воздушных тревог».

Кроме Киевской области, воздушную тревогу объявили в Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях. Также сирены заработали на улицах Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей страны. Предупредили о возможных обстрелах и жителей подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

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Ранее на карте была информация о воздушной тревоге в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Население регионов попросили пройти в ближайшие укрытия.

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Власти украинских регионов регулярно объявляют воздушную тревогу. Сирены стали звучать чаще с начала ноября, когда российские войска стали проводить массированные удары по энергетической инфраструктуре страны и военным объектам. Как заявил секретарь Совета обороны и национальной безопасности Алексей Данилов, Украина не станет замораживать конфликт с Россией.