Спецоперация 29 ноября 2022, 17:06 Воздушную тревогу в третий раз за день объявили на Украине Воздушная тревога сработала на юго-востоке Украины Unsplash

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Воздушная тревога в третий раз за день объявлена на юго-востоке Украины. Такие данные показала интерактивная карта. Спустя время сирена перестала работать.

Об опасности обстрелов предупредили жителей Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

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Днем 29 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории страны. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призывал жителей не игнорировать предупреждения и переместиться в бомбоубежища. Спустя несколько часов регионы начали отменять особый режим. Сирены не прекратили действовать только на востоке страны, в частности в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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Серию взрывов зафиксировали в Николаевской области. Информации о пострадавших не было. В ночь на вторник, 29 ноября, местные СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Полтаве. Очевидцы засняли пожар, который начался в Днепропетровске после попадания снаряда.