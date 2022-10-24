Воздушную тревогу снова объявили в Николаевской и Черкасской областях Украины | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 05:39 Воздушную тревогу снова объявили в Николаевской и Черкасской областях Украины В Николаевской и Черкасской областях Украины снова объявили воздушную тревогу Unsplash

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Мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким и глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщили об очередной воздушной тревоге, объявленной во вверенных им регионах.

Это не первый раз за последние сутки, когда в Николаевской и Черкасской областях слышны сирены. До этого СМИ передавали, что воздушная тревога объявлена также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

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Российские военные в рамках спецоперации наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Таким был ответ на теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября.

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ВСУ не прекращают обстрелы мирного населения Донбасса, а также пытаются отбросить союзные войска с занятых ими позиций. Кроме того, украинские солдаты готовят провокации в Волчанске. По данным Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, они хотят расстрелять своих граждан и обвинить во всем российских военных.