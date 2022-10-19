Воздушную тревогу снова объявили в Киеве | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 13:28 Воздушную тревогу снова объявили в Киеве Власти Киева объявили воздушную тревогу в городе unsplash

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В Киеве снова объявили воздушную тревогу. Об этом сообщила столичная администрация в своем Telegram-канале.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении.

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До этого воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольных киевскому режиму территориях ДНР и Запорожья.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что повреждения получили 30% электростанций страны. Так, 18 октября в Киеве пострадала одна из крупнейших ТЭЦ, пострадали линии электропередач в Днепропетровской области, взрывы произошли и в промзоне Харькова.

Россия с 10 октября наносит удары по объектам украинской инфраструктуры. Вооруженные силы Украины в свою очередь продолжают атаковать Белгородскую область и Запорожье. Так, российские войска недавно отразили очередную попытку украинского десанта захватить Запорожскую АЭС.