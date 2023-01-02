Спецоперация 02 января 2023, 00:39 Воздушную тревогу объявили во всех южных областях Украины Минцифры Украины: в южных областях страны объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги звучат в нескольких областях Украины. Это следует из данных «Карты воздушных тревог» Минцифры страны.

На карте красным цветом отмечены Николаевская, Кировоградская, Черкасская и Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей.

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Ранее 1 января киевские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры после ночных высокоточных ударов. Тип объекта и место его расположения не уточняется.

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По информации журналиста телеканала CNN Ника Пэтона Уолша, НАТО вскоре может заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирное соглашение с Россией. По его мнению, западные лидеры начинают понимать, что масштабная военная помощь Украине не может долго продолжаться, так как это уже серьезно сказалось на экономике многих стран. При этом требований у ВСУ меньше не становится.