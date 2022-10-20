Воздушную тревогу объявили во всех городах Украины | 360°

Важное 20 октября 2022, 10:13 Воздушную тревогу объявили во всех городах Украины unsplash

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Воздушная тревога объявлена во всех городах Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт «Карта воздушных тревог Украины».

Утром в четверг воздушную тревога объявили в Киеве, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, и некоторых других областях страны.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о поражении объектов энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, три из них полностью уничтожены. Накануне во всех регионах Украины уже объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Воздушную тревогу объявили власти Винницкой, Житомирской, Ровненской и Черновицкой областей.

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