Воздушную тревогу объявили во всех городах Украины | 360°

20 октября 2022, 10:13
Воздушную тревогу объявили во всех городах Украины
Воздушная тревога объявлена во всех городах Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт «Карта воздушных тревог Украины».
Утром в четверг воздушную тревога объявили в Киеве, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, и некоторых других областях страны.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о поражении объектов энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, три из них полностью уничтожены. Накануне во всех регионах Украины уже объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Воздушную тревогу объявили власти Винницкой, Житомирской, Ровненской и Черновицкой областей.
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