Спецоперация 15 ноября 2022, 23:44 Воздушную тревогу объявили в Запорожье и Днепропетровске — СМИ «Украина.ру»: воздушную тревогу объявили в Запорожье, слышны взрывы РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Запорожье объявлена воздушная тревога, в городе слышны взрывы, сообщило российское издание «Украина.ру».

СМИ также сообщают о взрывах в Днепропетровске. Украинские военные продолжают обстреливать новые территории России. В Киеве не принимают свободный выбор жителей Запорожской области, решивших быть вместе с Россией.

Реклама

С 10 октября российские военные активно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. По данным главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, ВС РФ 15 ноября нанесли самые мощные удары по энергетическим объектам страны. Он подчеркнул, что ракеты прилетают по объектам генерации и по системе передачи электроэнергии.

Реклама

Украинские власти ввели аварийные отключения. С 20 октября в стране действует режим экономии, в разных населенных пунктах проводят веерные отключения электроснабжения.