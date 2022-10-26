Воздушную тревогу объявили в западных областях Украины | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 12:10 Воздушную тревогу объявили в западных областях Украины Власти Тернопольской, Волынской и Ровненской областей Украины заявили о воздушной тревоге Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Военно-гражданские администрации трех западных регионов Украины потребовали от жителей перейти в укрытие из-за объявленной воздушной тревоги. Об этом говорится в Telegram-каналах руководства Тернопольской, Волынской и Ровненской областей.

В предупреждениях отметили, что требование о переходе в укрытия касается жителей всех населенных пунктов.

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По данным издания «Политика страны», в среду, 26 октября, сигналы воздушной тревоги также сработали в Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

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Администрация Киевской области предупредила жителей, что сегодня в регионе могут прозвучать взрывы. Это связано с работой саперов по разминированию неразорвавшихся снарядов.

Предупреждающие сигналы воздушной тревоги на Украине стали звучать регулярно за последние несколько недель. Это связано с ударами по военной и энергетической инфраструктуре, которые наносят российские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из строя вывели около 30% объектов энергосистемы страны.