Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 22:21 Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины Ресурс «Карта воздушных тревог»: сирены завыли в четырех областях на востоке Украины Unsplash

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Вечером в субботу на востоке Украины объявили воздушную тревогу. О работе сирен свидетельствует данные украинского сервиса «Карта воздушных тревог».

Сирены завыли в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Также тревогу объявили в подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Ресурс также проинформировал о взрывах в Харьковской области.

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Утром в тот же день воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, сирены звучали полтора часа. Днем режим тревоги включали в нескольких регионах страны.

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Днем ранее на Украине сирена выла в Днепропетровской, Винницкой областях и в городе Запорожье. Незадолго до этого воздушную тревогу объявляли также в Николаевской и Одесской областях.

Звуки взрывов 4 ноября зафиксировали в пригороде Запорожья, Днепре и Никополе, об этом сообщили местные СМИ. Воздушную тревогу на Украине стали слышать чаще после перехода спецоперации в новую фазу — российская армия начала наносить точечные удары по энергетической инфраструктуре страны после теракта на Крымском мосту.