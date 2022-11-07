Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 07:38 Воздушную тревогу объявили в восточных регионах Украины Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины РИА "Новости"

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Утром 7 ноября воздушную тревогу объявили на востоке Украины. Сирены зазвучали в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. О этом сообщил Telegram-канал оповещения.

Местных жителей предупредили об опасности ракетных обстрелов около шести часов утра.

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«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!», — заявил в своем Telegram-канале глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.

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За два часа до этого воздушную тревогу отменили в центре и на востоке — в тех же Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Черкасской, Кировоградской областях и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Вооруженные силы Украины ночью 7 ноября обстреляли Донецк. По разным данным, по Ворошиловскому району выпустили артиллерийские снаряды крупного калибра и ракеты HIMARS. Пострадало здание Управление донецкой железной дороги — произошло прямое попадание в стену между третьим и четвертым этажами. Начался сильный пожар, огонь охватил крышу. Власти города показали фото с места событий.