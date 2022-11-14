14 ноября 2022, 02:04
Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Полтавской, Днепропетровской и других областях
Воздушную тревогу объявили сразу в нескольких областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
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Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник ранее сообщил, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по пригородам Луганска. Система противовоздушной обороны сработала с западной стороны города.
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Также представительство ЛНР в СЦКК сообщило о том, что вечером 13 ноября украинские военные выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сабовка. Повреждения получили некоторые жилые дома и школа.
До этого украинские СМИ сообщили об объявленной воздушной тревоге на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Взрыв слышали в городе Запорожье.
Утром 13 ноября украинские власти объявили о воздушной тревоге во всех регионах страны.
Специальная военная операция РФ на Украине
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