Воздушную тревогу объявили в центральных регионах Украины | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 08:37 Воздушную тревогу объявили в центральных регионах Украины Региональные власти Украины заявили об объявлении воздушной тревоги в центральных областях Unsplash

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Утром 21 октября в ряде областей центральной Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные региональные власти. Так, о срабатывании сигнала в Киеве оповестили в Telegram-канале городская государственная администрация.

«В Киеве объявлена воздушная тревога», — сообщили представители ведомства.

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Они призвали местных жителей оперативно спуститься в укрытия гражданской защиты.

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Также сигнал прозвучал в Днепропетровской области. Глава местной областной государственной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале отметил, что утром в городе раздался сигнал воздушной тревоги. Он призвал местных жителей спрятаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Кроме того, воздушную тревогу объявили и в Харьковской области. Ряд местных СМИ сообщил о серии взрывов в городе. Небезопасную ситуацию в регионе подтвердил глава местной администрации Олег Синегубов. Он сообщил об этом в Telegram-канале.