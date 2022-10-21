Воздушную тревогу объявили в центральных регионах Украины | 360°

21 октября 2022, 08:37
Воздушную тревогу объявили в центральных регионах Украины
Региональные власти Украины заявили об объявлении воздушной тревоги в центральных областях
Утром 21 октября в ряде областей центральной Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные региональные власти. Так, о срабатывании сигнала в Киеве оповестили в Telegram-канале городская государственная администрация.
«В Киеве объявлена воздушная тревога», — сообщили представители ведомства.
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Они призвали местных жителей оперативно спуститься в укрытия гражданской защиты.
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Также сигнал прозвучал в Днепропетровской области. Глава местной областной государственной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале отметил, что утром в городе раздался сигнал воздушной тревоги. Он призвал местных жителей спрятаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.
Кроме того, воздушную тревогу объявили и в Харьковской области. Ряд местных СМИ сообщил о серии взрывов в городе. Небезопасную ситуацию в регионе подтвердил глава местной администрации Олег Синегубов. Он сообщил об этом в Telegram-канале.
Украина
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