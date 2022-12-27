Спецоперация 27 декабря 2022, 01:40 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Минцифры Украины: в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях слышны взрывы YouTube

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Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, следует из данных онлайн-карты Минцифры Украины.

Информацию о взрывах в Запорожье подтвердил также в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Российские военные продолжают наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

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По данным премьера Украины Дениса Шмыгаля, в середине ноября было выведено из строя 50% энергетических объектов страны. В декабре президент Владимир Зеленский заявил о невозможности восстановить энергосистему. Власти Украины надеются на помощь других стран, в том числе — на передачу генераторов.

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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ понесли огромные потери в Артемовске. Российские военные ликвидируют технику и живую силу противника.