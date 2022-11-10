Спецоперация 10 ноября 2022, 03:15 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Такие данные привела онлайн-карта Минцифры страны.

Днем ранее сирены звучали на всей территории Украины. Киев объявлял воздушную тревогу в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, сообщил RT.

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ВС России начали наносить высокоточные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины с 10 октября.

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С 20 октября на территории всей страны ввели режим экономии электроэнергии. Кроме того, в Киеве начались веерные отключения света. Представители городской администрации объяснили эту меру необходимостью стабилизировать работу энергетической системы.

Ранее жителей Киева предупредили, что отключения электроэнергии могут стать хаотичными из-за дефицита энергосети. При этом глава украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук не исключил вероятность полного обесточивания.