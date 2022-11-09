Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины | 360°

Важное 09 ноября 2022, 11:36 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях РИА «Новости»

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Власти Украины объявили воздушную тревогу в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные украинского сервиса «Карта воздушных тревог».

Это уже вторая воздушная тревога на Украине за среду, ранее власти сообщили об угрозе в Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

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Российские военнослужащие продолжают наносить высокоточные удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины.

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Начиная с 20 октября власти на территории всей страны ввели режим экономии электроэнергии, писал RT.

Кроме того, в Киеве начались веерные отключения света. Городская администрация объяснила эту меру необходимостью стабилизировать работу энергетической системы.