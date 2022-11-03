Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины | 360°

03 ноября 2022, 08:44
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Областные администрации Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины. Об этом сообщили в Telegram-каналах областных военных администраций.
Речь идет о Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
Реклама
«Воздушная тревога — область! Ракетная опасность», — написал глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своем канале.
Реклама
Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС предотвратили теракт. Сообщается, что режим президента Владимира Зеленского готовил его еще с весны. Целью было оставить Энергодар без тепла и света на зиму.
В МИД России напомнили, что Россия действует, не нарушая норм международного гуманитарного права. И потому не потерпит необоснованных обвинений в связи с проведением специальной военной операции на Украине.
В СВО Россия использует «убийц авианосцев» — новые крылатые ракеты Х-32. Сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты запускают переоборудованные бомбардировщики Ту-22М3.
Украина
Реклама
Реклама