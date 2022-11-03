Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины | 360°

Важное 03 ноября 2022, 08:44 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Областные администрации Украины объявили воздушную тревогу Unsplash

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Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины. Об этом сообщили в Telegram-каналах областных военных администраций.

Речь идет о Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

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«Воздушная тревога — область! Ракетная опасность», — написал глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своем канале.

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