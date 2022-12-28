Спецоперация 28 декабря 2022, 23:58 Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили сразу в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные «Карты воздушных тревог» Минцифры страны.

Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных Украине частях ДНР и Запорожья. Также поступают данные о взрывах в Харькове, Днепре и Сумах.

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Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что город атаковали российские беспилотники.

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«Второй раз за день Харьков под ударом. Под прицелом один из объектов инфраструктуры», — предположил он.

Канал «Политика страны» также написал о взрывах в результате артобстрела в Никополе Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в самом Днепропетровске. На тот момент в области уже больше двух часов звучали сирены.

Днем 28 декабря украинские СМИ писали, что тревогу объявили буквально в каждом регионе страны.