22 июля 2023, 02:39
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Воздушная тревога звучит в Сумской, Николаевской и Кировоградской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В частности сирены звучат в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.
Позже в ряде регионов сирены отключили. Воздушная тревога продолжает работать на территории Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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Также сирены звучат на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области, ДНР и ЛНР.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов, которые произошли ночью 22 июля в Днепропетровской области. Как отмечали журналисты, в регионе зафиксировали работу систем противовоздушной обороны. Других подробностей не приводилось. Местные власти также пока никак не прокомментировали эти сообщения.
Пресс-служба Минобороны России ранее сообщала, что российские военные продолжают наносить удары возмездия в ответ на теракт на Крымском мосту.
Специальная военная операция РФ на Украине
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