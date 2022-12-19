19 декабря 2022, 02:05
Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Также сирены включили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, сообщил официальный ресурс по оповещению.
По данным украинского издания «Зеркало недели», взрывы слышны в районе Днепропетровска. Российские военные с 10 октября наносят точные удары по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы замедлить ВСУ. Украина продолжает жить в условиях дефицита электроснабжения и тепла.
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Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире канала ICTV заявил, что 19 и 20 декабря после похолодания на всей территории страны возможен значительный дефицит электроэнергии. До этого национальная энергетическая компания сообщала, что не может обеспечить энергией порядка 50% потребителей.
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Ранее депутат Ксения Семенова говорила о тяжелых условиях, в которых оказались жители Киева. По ее словам, 60% жителей украинской столицы сидят без света, без воды остались около 70% горожан. В Киеве также не работал метрополитен.
Специальная военная операция РФ на Украине
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