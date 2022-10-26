Воздушную тревогу объявили в Полтавской области | 360°

Важное 26 октября 2022, 08:27 Воздушную тревогу объявили в Полтавской области Власти Полтавской области объявили в городе воздушную тревогу РИА "Новости"

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Воздушную тревогу объявили в Полтавской области Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Лунин.

«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность», — написал он.

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Кроме того, утром в среду воздушную тревогу т акже объявили в подконтрольной украинским властям части Запорожской области, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что на данный момент в стране около 30% всей энергетической инфраструктуры выведены из строя. По его словам, Россия делает все, чтобы украинцам было тяжелее пережить предстоящий зимний сезон.

Кроме того, украинский президент заявил, что западные страны не выполнили своих обещаний по передаче 17 миллиардов долларов. Зеленский отметил, что его государства еще не получило «ни единого цента».