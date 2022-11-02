Воздушную тревогу объявили в Полтавской области Украины | 360°

Важное 02 ноября 2022, 08:54 Воздушную тревогу объявили в Полтавской области Украины Глава администрации Полтавской области Лунин объявил о воздушной тревоге

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Жителей Полтавской области предупредили об опасности. В регионе объявили воздушную тревогу. Об этом написал в своем Telegram-канале глава областной администрации Дмитрий Лунин.

«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!», — объявил он в 08:44.

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Союзные войска почти на всех направлениях продвинулись вперед, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Несмотря на подкрепление и регулярные попытки ВСУ пойти в атаку, российские военные укрепили позиции.

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При этом Россия действует, не нарушая норм международного гуманитарного права. Об этом объявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Ранее источник рассказал журналистам, что удары по военным объектам на Украине наносили «убийцами авианосцев» — новыми крылатыми ракетами Х-32. Сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты запускали переоборудованные бомбардировщики Ту-22М3.