Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 22:55 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины Пресс-служба Минобороны России

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Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

По данным украинских СМИ, тревога также звучит в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях.

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После референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях ВСУ продолжили обстрелы. На Крымском мосту 8 октября произошел теракт. В Кремле считают, что к организации подрыва одной из веток инженерного сооружения причастны спецслужбы Украины.

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ВС России 10 октября стали наносить удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре. Больше недели в населенных пунктах на всей территории страны не стихают сигналы воздушной тревоги.

В соцсетях украинцы сообщают о прилетах камикадзе-беспилотников «Герань-2» иранского производства. По данным командующего СВО Сергея Суровикина, ежедневно армия Украины несет большие потери.