Спецоперация 09 февраля 2023, 23:54 Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины Unsplash

Читать 360tv в

Воздушная тревога прозвучала в пяти украинских областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушной тревоги.

Сирены звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Также, по данным ресурса, воздушную тревогу объявили на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республике.

Реклама

По данным украинского Telegram-канала «Страна», в Запорожском регионе прогремели взрывы. Там сработала система противовоздушной обороны. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак также рассказал о взрывах на окраинах Днепра.

Реклама

Telegram-канал Readovka сообщил, что снаряды выпустили по Краматорску и Славянску. Предположительно, ракеты прилетели по военным объектам.

Мэр Киева Виталий Кличко 9 февраля заявил, что на территории бывшего городского завода в Дарницком районе прогремел взрыв. Информации о пострадавших не поступало. Однако, по данным онлайн-карты воздушных тревог, сирену в украинской столице не включали уже больше суток.