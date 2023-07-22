Спецоперация 22 июля 2023, 00:09 Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Сигнал воздушной тревоги объявили в Одесской и Николаевской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях Украины. Это следовало из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным карты, сигнал звучал в указанных регионах всего минуту — в период с 23:30 по 23:31 пятницы 21 июля.

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Сейчас и в Одесской, и Николаевской областях сирены отключены. Воздушная тревога объявлена только в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области, ДНР и ЛНР.

В ночь на 21 июля мощные взрывы прозвучали в Одесской области дважды. По данным СМИ, в 04:24 по московскому времени в регионе звучал сигнал воздушной тревоги. Другой раз сирены включали за несколько часов до этого.

Российские военные наносили удары возмездия за теракт на Крымском мосту, который произошел рано утром 17 июля. Как поясняли в Минобороны РФ, удары российские бойцы нанесли по местам хранения и цехам производства безэкипажных катеров в районе Одессы и Одесской области. Также удары были по складам боеприпасов и объектам топливной инфраструктуры в районе Николаева.