Спецоперация 29 ноября 2022, 14:06 Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Сумской областях и других регионах на востоке Украины Власти всех регионов Украины 29 ноября объявляли воздушную тревогу РИА «Новости»

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Жителей Украины предупредили об опасности обстрелов. Воздушную тревогу утром 29 ноября объявили во всех регионах страны, показала интерактивная карта. Спустя время ее отменили, опасность сохранилась только на востоке.

Начиная с 11:48 в бомбоубежища спустились жители Сумской, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и других областей. Абсолютно всю территорию страны выделили красным цветом. Киевская областная администрация в Telegram-канале посоветовала жителям укрыться, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать предупреждение.

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Однако спустя два часа один за другим регионы начали отменять особый режим. По данным на 13:56 воздушная тревога действовала только на востоке — в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Глава последней Виталий Ким написал, что «летающие объекты» кружили вдоль всей границы Украины.

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