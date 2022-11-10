10 ноября 2022, 11:30
Воздушную тревогу объявили в Николаевской области
Ukraina.ru: воздушную тревогу объявили в Николаевской области
Воздушную тревогу объявили в Николаевской области. Об этом сообщило интернет-издание Ukraina.ru. По предварительным данным, сирена звучит на территории всего региона.
Данные об объявлении воздушной тревоги в Николаевской области подтвердил глава местной областной администрации Виталий Ким.
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«Воздушной сигнализации — общая площадь», — написал он в своем Telegram-канале.
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Одновременно, по данным онлайн-карты, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области.
По информации онлайн-карты, в Днепропетровской области тревога звучит более 20 минут, в двух остальных регионах — около пяти минут.
Минувшей ночью воздушная тревога звучала в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях. Эти данные привела онлайн-карта Минцифры страны.
Днем ранее сирены включили на всей территории Украины. Власти объявляли воздушную тревогу в Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
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