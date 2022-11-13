Спецоперация 13 ноября 2022, 00:26 Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины В Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу Unsplash

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Власти сразу нескольких украинских регионов объявили воздушную тревогу. Сирену включили, в частности, в Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом говорят данные ресурса «Карта воздушных тревог».

Согласно информации на сайте, тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Жителей этих регионов призвали пройти в укрытия.

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Днем 12 ноября воздушную тревогу объявили по всей Украине. Сначала оповещение населения включили в Полтавской и Харьковской областях, а затем и в других регионах страны. В то же время Минобороны России сообщило об уничтожении складов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Российские войска поразили хранилища с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.

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Российские военные начали массированный обстрел Украины в начале октября. Удары по энергетической инфраструктуре последовали за устроенным на Крымском мосту террористическим актом. Речь идет о подрыве грузовика, в результате которого обрушились два автомобильных пролета. ФСБ установила, что к теракту причастны украинские и британские спецслужбы.