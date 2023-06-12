Спецоперация 12 июня 2023, 03:28 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины Воздушную тревогу объявили в Полтавской и Сумской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены в регионах зазвучали практически одновременно — в 02:04 и 02:05 (совпадает с московским). Тревога звучала до этого в Днепропетровской области, а также подконтрольной Киеву части Запорожья.

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С 02:33 тревога зазвучала в Кировоградской, Николаевской, Черкасской и в подконтрольной Киеву части Херсонской областях.

Накануне вечером сигналы воздушной тревоги были слышны на всей территории Украины. Сначала сирены прозвучали в Запорожской области, потом в Донецкой и следом в Киевской.

Утром 11 июня в Харьковской области прогремели взрывы. Взрывы звучали также в Сумской и Днепропетровской областях.