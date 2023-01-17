Спецоперация 17 января 2023, 01:32 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины. Такие данные следуют из онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги звучит в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях страны. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Украинские СМИ ранее сообщили о взрывах в Харьковской области. При этом из данных официального ресурса для оповещения тогда следовало, что сигнал воздушной тревоги в регионе не объявляли.

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Украинский энергохолдинг ДТЭК «Киевские электросети» в понедельник, 16 января, сообщил об экстренных отключениях света в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях страны. Такие меры вводились 15 января.

До этого представители ДТЭК заявляли о поражении двух ТЭС. Работу одной из них, как отмечалось, пришлось остановить. Позже украинское министерство энергетики подтвердило данные о поражении объектов инфраструктуры в ряде регионов страны. Речь шла, в частности, о Харьковской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской и Винницкой областях.