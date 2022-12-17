Спецоперация 17 декабря 2022, 20:29 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины «Воздушная карта тревог»: Воздушная тревога прозвучала в пяти областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу вновь объявили во многих регионах Украины. По данным «Карты воздушных тревог», с 19:00 сирены звучали Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожья.

«Воздушная тревога начала шириться по Украине», — написали в Telegram-канале «Политика страна».

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На данный момент, по данным того же издания, тревогу начинают отменять.

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Это не первое объявление воздушной тревоги за сегодня. В полдень сирены звучали на всей территории Украины.

Ранее Минобороны рассказало о массированном ударе по энергетическим объектам и системам военного управления на Украине. Цели были уничтожены. Кроме того, наши военные заставили ВСУ запускать ракеты ПВО по ложным целям, чтобы противник израсходовал запасы снарядов.

Как сообщило ИА Nation News, повреждения гражданской инфраструктуры на Украине в ведомстве объяснили неумелыми действиями расчетов украинских систем ПВО.