Спецоперация 02 сентября 2023, 11:51 Воздушную тревогу объявили в Кривом Роге после серии взрывов «Зеркало недели»: в Кривом Роге прозвучало несколько взрывов РИА «Новости»

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Серия взрывов произошла в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Кривой Рог, местные публики сообщают о взрывах. Будьте в укрытии», — указали в материале.

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Других подробностей издание не привело. После этого в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

В ночь на 30 августа в Кривом Роге также слышали взрывы. Местные власти не комментировали ситуацию. В тот же день к 03:10 (по московскому времени) сирены включились в южных регионах страны, менее чем через два часа — в 04:53 — сигнал тревоги уже звучал во всех западных областях Украины.

Несколькими днями ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске. Также во вторник, 29 августа, взрывы раздались в административном центре Сумской области, городе Сумы. Днем в регионе звучала воздушная тревога. Помимо этого, сигнал тревоги был включен в Харьковской и Черниговской областях Украины.