Спецоперация 16 июня 2023, 11:34 Воздушную тревогу объявили в Киеве во время визита президента ЮАР Воздушную тревогу объявили в Киеве во время визита делегации с президентом ЮАР piqsels

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В столице Украины объявили воздушную тревогу во время визита делегации Южно-Африканской Республики с президентом Сирилом Рамафосой. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В Киеве произошла серия взрывов, работает система противовоздушной обороны, сообщили очевидцы. Взрывы также прогремели в Николаевской и Одесской областях. Судя по карте, сирена включена уже на всей территории страны.

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Президент ЮАР прибыл на Украину, чтобы обсудить мирную инициативу с президентом Владимиром Зеленским. В Киев глава республики приехал из Польши, где был с «визитом вежливости» к коллеге Анджею Дуде.

Затем, 17 июня, Рамафоса прибудет в Россию, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее российский лидер провел телефонный разговор с главой ЮАР и поговорил о встрече, на которой они обсудят возможность урегулирования ситуации на Украине.