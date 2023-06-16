16 июня 2023, 11:34
Воздушную тревогу объявили в Киеве во время визита президента ЮАР
Воздушную тревогу объявили в Киеве во время визита делегации с президентом ЮАР
В столице Украины объявили воздушную тревогу во время визита делегации Южно-Африканской Республики с президентом Сирилом Рамафосой. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Киеве произошла серия взрывов, работает система противовоздушной обороны, сообщили очевидцы. Взрывы также прогремели в Николаевской и Одесской областях. Судя по карте, сирена включена уже на всей территории страны.
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Президент ЮАР прибыл на Украину, чтобы обсудить мирную инициативу с президентом Владимиром Зеленским. В Киев глава республики приехал из Польши, где был с «визитом вежливости» к коллеге Анджею Дуде.
Затем, 17 июня, Рамафоса прибудет в Россию, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее российский лидер провел телефонный разговор с главой ЮАР и поговорил о встрече, на которой они обсудят возможность урегулирования ситуации на Украине.
Киев
Специальная военная операция РФ на Украине
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