Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще четырех областях Украины | 360°

Важное 28 октября 2022, 01:47 Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще четырех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Киеве, Полтавской, Николаевской и Черкасской областях Украины РИА "Новости"

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Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональные власти.

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил о воздушной тревоге в своем Telegram-канале. Аналогичные сообщения разместили на своих каналах руководители Полтавской и Черкасской областных военных администраций Дмитрий Лунин и Игорь Табурец.

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Накануне сирены зазвучали в Харьковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Сумской, Житомирской, Львовской, Днепропетровской и других областях.

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В Киеве тоже объявлена тревога. Городская администрация в Telegram-канале обратилась к горожанам с просьбой спрятаться в укрытиях.Также в столице Украины были слышны звуки взрывов, сообщил «Царьград».