Спецоперация 14 декабря 2022, 07:17 Воздушную тревогу объявили в Киеве Сигнал воздушной тревоги зазвучал в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой областях freepik

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На территории трех регионов Украины объявили воздушную тревогу. Об опасности предупредили жителей Винницкой, Житомирской и Киевской области, в том числе самого Киева. Информация об этом появилась в Telegram-канале оповещения.

Первой воздушную тревогу объявили в Киеве в 05:55, спустя две минуты — в Киевской области. Затем спуститься в укрытия попросили жителей Винницкой и Житомирской областей. Киевская областная администрация в своем Telegram-канале призвала не выходить до новых указаний, ее глава Алексей Кулеба заявил, что сработала система ПВО.

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На интерактивной карте красным цветом отметили только центральную часть Украины, остальные регионы в безопасности. Ночью 14 декабря воздушную тревогу также объявляли на востоке страны — в Днепропетровской и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской областей. Особый режим отменили в течение часа.

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