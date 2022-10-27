Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

Важное 27 октября 2022, 10:37 Воздушную тревогу объявили в Киеве Власти Киева объявили о воздушной тревоге в городе РИА "Новости"

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Воздушную тревогу объявили в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации в Telegram-канале.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — сообщили в администрации.

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Накануне на Украине дважды за сутки объявили воздушную тревогу, попросив жителей перебраться в безопасное место. Глава администрации Алексей Кулеба призвал украинцев следить за новостями.

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Подобные объявления также опубликовали главы Одесской, Полтавской, Житомирской, Черниговской и Николаевской областей, а также некоторых западных регионов.

Начиная с 10 октября российские военные наносят массированные удары по объектам энергетики, связи и военного управления Украины. Президент Владимир Зеленский сообщал, что в стране выведено из строя примерно 30% объектов энергетической инфраструктуры.