Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 03:02 Воздушную тревогу объявили в Киеве Киевская администрация объявила о воздушной тревоге freepik.com

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Воздушную тревогу объявили в Киеве. Об этом в Telegram-канале заявила столичная администрация.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», — говорилось в оповещении.

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Ранее сообщалось, что предупреждения о воздушных атаках звучат почти по всей стране. В частности, тревогу объявляли в Николаевской и Кировградской областях Украины, в столице и Львове, а также в Одессе.

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Вооруженные силы России начали наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту. По заявлениям киевских властей, в настоящий момент повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины. На ее восстановление потребуется не менее девяти месяцев.

В связи в этим страна перешла в режим тотальной экономии электоэнергии. В некоторых регионах ожидаются веерные отключения электричества.