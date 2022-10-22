Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

22 октября 2022, 03:02
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Киевская администрация объявила о воздушной тревоге
Воздушную тревогу объявили в Киеве. Об этом в Telegram-канале заявила столичная администрация.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», — говорилось в оповещении.
Реклама
Ранее сообщалось, что предупреждения о воздушных атаках звучат почти по всей стране. В частности, тревогу объявляли в Николаевской и Кировградской областях Украины, в столице и Львове, а также в Одессе.
Реклама
Вооруженные силы России начали наносить удары по военным и энергетическим объектам Украины после теракта на Крымском мосту. По заявлениям киевских властей, в настоящий момент повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины. На ее восстановление потребуется не менее девяти месяцев.
В связи в этим страна перешла в режим тотальной экономии электоэнергии. В некоторых регионах ожидаются веерные отключения электричества.
Киев
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама