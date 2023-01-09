Спецоперация 09 января 2023, 23:31 Воздушную тревогу объявили в Харьковской области Сервис оповещения: в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога Unsplash

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Вечером 9 января на востоке Украины вновь сработала воздушная тревога. По информации официального портала по оповещению граждан, сирены звучат на территории Харьковской области.

Также ресурс по оповещению граждан информирует о воздушной тревоге в подконтрольных Украине районах Донецкой Народной Республики.

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Утром того же дня сирены включали в Днепропетровской области, Харьковской и Полтавской. В украинских СМИ появилась информация о взрывах недалеко от Киева. Повторную воздушную тревогу позже объявили в Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях.

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Ракетный удар российских войск по месту дислокации ВСУ в Краматорске привел к ликвидации 600 украинских военных. Проведенная атака стала операцией возмездия за Макеевку, сообщили в Минобороны России. Удар нанесли сразу после окончания режима прекращения огня в первые минуты воскресенья, 8 января.