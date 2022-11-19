Спецоперация 19 ноября 2022, 21:48 Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Запорожской областях Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили в Харьковской области и в Запорожье РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в Харьковской области и подконтрольной Украине части Запорожья. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.

На карте эти регионы подсвечены красным. В сообщении говорится, что тревогу объявили в 21:01 и 21:04.

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Сообщения о взрывах в Запорожье поступали также днем 19 ноября. По данным украинских СМИ, прогремели по меньшей мере пять взрывов. Их хорошо слышали в центральной части города. Очевидцы опубликовали видео, на котором слышно, как работает сирена, после чего раздается громкий взрыв.

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Ранее появилась информация, что самоходные артиллерийские установки «Акация» Южного военного округа уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Также военнослужащие ликвидировали несколько «Градов». Командир артиллерийских расчетов добавил, что противник находится в обороне и не предпринимает попыток наступления. Артиллеристы тем временем продолжают работу при помощи разведчиков.