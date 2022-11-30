30 ноября 2022, 10:10
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях
Жителей Сумской и Харьковской областей Украины предупредили о воздушной тревоге
Власти Харьковской и Сумской областей объявили воздушную тревогу. Жителей попросили спуститься в убежища. Такая информация появилась в Telegram-канале оповещения.
В Сумской области особый режим ввели в 09:00, в Харьковской — спустя три минуты. Кроме того, жителей Ореховской территориальной общины подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области предупредили о возможной атаке артиллерии.
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Не меньше трех раз за день воздушную тревогу объявляли на юго-востоке Украины 29 ноября. В зону возможного поражения попали Днепропетровская, Николаевская, Полтавская, Харьковская и Сумская области. Утром жителей всей страны отправили в убежища, но спустя два часа отменили воздушную тревогу. Власти Николаевской области заявили, что вдоль украинской границы заметили некие летающие объекты.
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Ранее командиры подразделений ВСУ пожаловались на большие потери в районе Сватово. Они потребовали от руководства обосновать необходимость боев за город.
Украина
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