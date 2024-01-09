Спецоперация 09 января 2024, 20:27 Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещения населения.

По информации портала, сирены гудят в Днепропетровской и Харьковской областях.

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Украинские системы ПВО оказались не способны сбивать российские ракеты. Особые проблемы для ВСУ доставляют снаряды «Кинжал» и X-22. Несмотря на заявления украинских властей об успешном поражении «Кинжалов», международные аналитики в отсутствие доказательств считают возможности систем противовоздушной обороны ВСУ ограниченными.

Украинские СМИ 8 января сообщили о серии взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушную тревогу в регионе не объявляли, нет никакой официальной информации и разрушениях и пострадавших.