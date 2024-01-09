09 января 2024, 20:27
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса оповещения населения.
По информации портала, сирены гудят в Днепропетровской и Харьковской областях.
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Украинские системы ПВО оказались не способны сбивать российские ракеты. Особые проблемы для ВСУ доставляют снаряды «Кинжал» и X-22. Несмотря на заявления украинских властей об успешном поражении «Кинжалов», международные аналитики в отсутствие доказательств считают возможности систем противовоздушной обороны ВСУ ограниченными.
Украинские СМИ 8 января сообщили о серии взрывов в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушную тревогу в регионе не объявляли, нет никакой официальной информации и разрушениях и пострадавших.
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