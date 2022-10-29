Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины | 360°

Спецоперация

29 октября 2022, 01:17

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях

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Воздушная тревога зазвучала в двух регионах Украины. Речь идет о Полтавской и Харьковской областях, сообщал ТАСС.

Согласно данным, которые появились на онлайн-картах воздушных тревог минцифры Украины, тревогу в областях объявили в 00:33 по московскому времени. Информации о взрывах на данный момент не поступало.

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Накануне сирены звучали в Киеве, Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях Украины.  Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщал об этом в своем Telegram-канале.

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Центральные районы Украины перейдут на жесткие ограничения по потреблению электроэнергии, сообщал ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В этих областях страны оборудование повредили нанесенные в ночь на 27 октября удары. В сообщении указывалось, что энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения, чтобы не допустить полного обесточивания.

В администрации Киевской области поясняли, что веерные отключения электричества теперь станут проходить не по графику, а в любое время.

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