23 июля 2023, 00:57
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Воздушная тревога прозвучала в Николаевской и Одесской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в южных регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены включили в Николаевской и Одесской областях, а также в контролируемых киевским режимом районах Херсонской области.
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Ранее часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Одесской, Черниговской и Харьковской областях Украины остались без электричества. Аварию зафиксировали на линии оператора электропередачи во Львовской области, это спровоцировало массовое отключение.
Ранее взрыв ы прогремели в Днепропетровской области Украины. По данным местных СМИ, в регионе заработала система ПВО.
Российские военные продолжают наносить удары высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры и пунктам военного управления Украины в ответ на теракт на Крымском мосту.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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