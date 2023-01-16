Спецоперация 16 января 2023, 03:03 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины Unsplash

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Сигнал воздушной тревоги звучит в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Это подтверждается данными онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Тревога также объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР. Российские военнослужащие с 10 октября наносят удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Таким образом они замедляют передвижения ВСУ. В Минобороны России неоднократно отмечали эффективность этой тактики.

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По данным официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, 14 января был нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Российские военные также уничтожают технику и живую силу противника.

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Отказавшее иностранное вооружение ВСУ переправляется в Польшу для последующего ремонта. На Украине нет ни специалистов, ни необходимого оборудования для ее восстановления.