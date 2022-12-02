Спецоперация 02 декабря 2022, 04:24 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины Unsplash

Читать 360tv в

Сирена воздушной тревоги слышна в Харьковской и Днепропетрвоской областях Украины. Информация об работающем оповещении населения занесена в онлайн-карту воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Также сообщается о воздушной тревоге в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Российские военные наносят удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Такая тактика помогает замедлить действия ВСУ.

Реклама

В МИД России считают, что украинский народ, не поддерживающий национализм властей, должен жить в мире со своими соседями. По мнению главы ведомства Сергея Лавров, Украину нужно избавить от неонацистских правителей.

Реклама

Однако Западу невыгодно, чтобы государство поддерживало добрососедские отношения с Россией. Лавров напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы навязывает Киеву свою модель. Таким образом Европа фактически пытается возродить неонацизм в мире, подытожил дипломат.