Спецоперация 12 ноября 2022, 08:44 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Власти Харьковской и Полтавской областей Украины заявили о воздушной тревоге РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревог прозвучали утром 12 ноября в Харьковской и Полтавской областях. Об этом свидетельствуют данные украинского сервиса «Карта воздушных тревог».

Об угрозе атаки с воздуха сообщили около 08:00 утра. В течение ночи сирены подали сигнал о воздушной тревоге в Кировоградской области и дважды — в Николаевской области Украины.

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Вечером 11 ноября сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской и Днепропетровской областях, днем — в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях.

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Украинская компания «Укрэнерго» ранее сообщила, что без электроэнергии в рамках запланированных веерных отключений 12 ноября останутся жители Полтавской, Харьковской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Киевской областей.

Россия начала наносить удары по объектам украинской инфраструктуре после террористического акта на Крымском мосту 8 октября. По данным ФСБ, за терактом стоят украинские спецслужбы.