Спецоперация 23 февраля 2023, 09:25 Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины Воздушная тревога раздалась в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины РИА «Новости»

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В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу утром 23 февраля. Об этом говорится в Telegram-канале оповещения.

Кроме этого, сирены заработали в Сумской и Полтавской областях. Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что ВКС России нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов противника в районе города Сумы.

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Между тем ВС России активно наступают на Артемовском и Угледарском направлениях. Там за все время противостояния ВСУ потеряли около стони тысяч бойцов. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Российские десантники каждый день продвигаются вперед и освобождают новые позиции в Луганской Народной Республике.