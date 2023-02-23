23 февраля 2023, 09:25
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины
Воздушная тревога раздалась в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу утром 23 февраля. Об этом говорится в Telegram-канале оповещения.
Кроме этого, сирены заработали в Сумской и Полтавской областях. Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
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Накануне Минобороны РФ сообщило, что ВКС России нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов противника в районе города Сумы.
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Между тем ВС России активно наступают на Артемовском и Угледарском направлениях. Там за все время противостояния ВСУ потеряли около стони тысяч бойцов. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Российские десантники каждый день продвигаются вперед и освобождают новые позиции в Луганской Народной Республике.
ВСУ
Украина
Запорожская область
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