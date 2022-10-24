Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины | 360°

24 октября 2022, 01:39
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
В Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание «Страна.ua».
На Украине сильно пострадала энергетическая инфраструктура, о чем говорили в офисе Владимира Зеленского. Сам украинский президент подтверждал уничтожение трех объектов отрасли и повреждение на других участках энергетической системы.
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Мэр Луцка Волынской области Игорь Полищук 22 октября заявил о невозможности восстановления уничтоженного при ударе объекта энергетики. Город оставался без электричества, также были перебои с водой.
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Глава областной военной администрации Волынской области Юрий Погуляйко призвал жителей купить свечки и зарядить мобильные телефоны. Он также просил экономить электроэнергию, чтобы не нагружать систему.
Вместе с тем ВСУ продолжают обстреливать Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция. Эти обстрелы могут обернуться техногенной катастрофой для всей Европы.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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