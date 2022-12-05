Спецоперация 05 декабря 2022, 00:38 Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Unsplash

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Воздушную тревогу объявили в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Пишут о мощных взрывах и пожаре в Краматорске», — отметили СМИ со ссылкой на свои источники.

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Россия с февраля проводит спецоперацию на Украине. После теракта на Крымском мосту 8 октября российские военнослужащие начали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Таким образом ВС РФ замедляет действия украинских военных.

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По данным Минобороны России, ВСУ регулярно пытаются организовать диверсии в новых регионах РФ. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, за минувшие сутки в ЛНР были уничтожены несколько групп диверсантов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что донецкое направление по-прежнему остается самым «болезненным» для ВСУ. Украинские военные ждут приказ об эвакуации из Артемовска.