09 сентября 2023, 00:00
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Сирены тревоги прозвучали в четырех областях Украины
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях вечером 8 сентября. Других подробностей не приводится. Местные власти пока не давали комментариев.
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Рано утром в Сумской области Украины прозвучал взрыв. Население предупредили об опасности ракетных ударов, согласно данным командования Воздушных сил ВСУ.
Немногим позже громкий взрыв услышали жители Кривого Рога в Днепропетровской области. Сообщалось, что после хлопка начался пожар. Власти не давали официальных комментариев по этому поводу.
Украина
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