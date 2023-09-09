Спецоперация 09 сентября 2023, 00:00 Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Сирены тревоги прозвучали в четырех областях Украины unsplash.com

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В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях вечером 8 сентября. Других подробностей не приводится. Местные власти пока не давали комментариев.

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Рано утром в Сумской области Украины прозвучал взрыв. Население предупредили об опасности ракетных ударов, согласно данным командования Воздушных сил ВСУ.

Немногим позже громкий взрыв услышали жители Кривого Рога в Днепропетровской области. Сообщалось, что после хлопка начался пожар. Власти не давали официальных комментариев по этому поводу.