Спецоперация 29 января 2023, 03:07 Воздушную тревогу объявили сразу в нескольких областях Украины Минцифры Украины: сирены сработали в Кировоградской и Днепропетровской областях

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Воздушную тревогу объявили сразу в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.

Сирены сработали около двух часов ночи по московскому времени в Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Украине части Херсонской области.

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До несколько часов до этого местные Telegram-каналы сообщали, что в Харьковской области слышны взрывы.

Ранее сообщалось, что украинцы возмутились ростом коммунальных платежей, в том числе на электричество, на фоне постоянных отключений света. Директор энергокомпании ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что рост платежей связан с увеличением потребления энергии в момент, когда ее подача возобновляется.

Аварийные отключения до сих пор ведутся в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях и в Одессе. После атак 26 января оказались повреждены новые энергетические объекты в южной, центральной и юго-западной частях Украины. В частности, в Днепропетровском регионе уничтожили основное высоковольтное оборудование на одном из энергообъектов.